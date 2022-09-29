Путін не застосує ядерну зброю у війні проти України: Фейгін розповів, хто зупинить агресора

Фейгін вважає, що путінське оточення зупинить його за крок до катастрофи.

Президент Росії Володимир Путін не піде на застосування ядерної зброї у війні проти України. Його зупинять Захід та власне оточення.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

Фейгін вважає, що все залежить від того, наскільки тверду позицію продемонструє Захід.

"Якщо Захід займатиме тверду позицію, якщо щоразу повторюватиме, до чого приведе використання ядерної зброї, і демонструватиме, що готовий зробити все, що обіцяє, Путін не наважиться. Точніше, не наважиться його оточення", - сказав правозахисник.

У цьому контексті він зауважив, що можливості НАТО не можна порівняти з можливостями армії РФ, і в разі реального застосування ядерної зброї агресор ризикує втратити все.

"Який сенс у застосуванні ядерної зброї, якщо у відповідь отримаєш "Томагавками" по території Росії, по окупованій території, по Криму, по військах, по скупченнях. Ти просто позбудешся всієї цієї армії і всіх цих мобілізованих практично одномоментно", - сказав Фейгін.

Також Фейгін вважає, що путінське оточення зупинить його.

"Вони можуть сказати: "Ні, Володю, ось це вже "ту мач". Давай спробуємо воювати мобілізованими, але ніяких тактичних ядерних зарядів, давай із цим акуратніше"", - сказав правозахисник.

Нагадаємо, мобілізовані російські війська можуть спробувати наступати з боку Білорусі на Київ та Чернігів. Адже російський диктатор Володимир Путін страшенно хоче повторити наступ на українську столицю.

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