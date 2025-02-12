Путін не збирається завершувати війну: Україна має докази підготовки нових дивізій

Минулого року Кремль вже додатково мобілізував 140 тисяч осіб, а 2025-го планує набрати ще 150 тисяч й відправити частину до Білорусі.

Росія планує продовжувати військові дії та готувати нові підрозділи, які можуть бути розміщені в Білорусі для підготовки до можливого наступу.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

За наявними документами, минулого року Кремль вже додатково мобілізував 140 тисяч осіб, а у 2025-му планує набрати ще 150 тисяч. Це дозволить сформувати від 12 до 15 нових дивізій.

Частина цих військ буде відправлена на навчання до Білорусі, що, за словами Зеленського, є не просто тренуваннями, а фактично підготовкою до наступальних дій.

"Він не хоче нічого закінчувати чи зупиняти. Він не хоче спокою. Щобільше, його мета – відправити їх усіх на військові навчання до Білорусі", – зазначив Зеленський.

Кількість військових, які можуть бути перекинуті в Білорусь, може сягати 100 тисяч осіб. За словами президента України, Росія може використати цей регіон як плацдарм для нової атаки.

"Він вам скаже, що це навчання, навчання біля кордонів України, як це було раніше. Але повірте, це підготовка плацдарму для наступальних дій", – наголошує президент України.

Нагадаємо, що навесні, влітку або восени очільник Кремля Путін буде розташовувати військові сили на території Білорусі.