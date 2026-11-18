Путін і Дональд Трамп / © ТСН

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Російський диктатор Володимир Путін не готовий до серйозних мирних переговорів щодо України та має намір продовжувати війну щонайменше до кінця зими. І це попри заплановану зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Китаї.

Про це пише The New York Times із посиланням на останні оцінки західних розвідувальних служб та посадовців, ознайомлених із ними.

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За даними розвідок, Путін сподівається, що протягом зими російська армія зможе просунутися на сході України, а масовані удари ракетами та дронами по українських містах послаблять опір населення.

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Водночас становище самої Росії погіршується. Країна зазнає великих втрат на фронті, має проблеми з вербуванням військових та стикається з економічними труднощами.

За оцінками західних розвідок, щомісяця у війні проти України гинуть або зазнають тяжких поранень від 40 до 50 тисяч росіян.

Чому Путін не хоче припиняти війну

Посол Франції у Вашингтоні Орельєн Лешевальє вважає, що війна допомагає Путіну утримувати політичні позиції всередині країни.

«Ми вважаємо, що Росія перебуває у вкрай тяжкому становищі. Йому потрібна війна в Україні, щоб зміцнювати своє лідерство та власну риторику», — заявив дипломат.

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За його словами, Кремль відкидає навіть часткове припинення вогню, що суперечить прагненню Трампа зупинити бойові дії.

Західні розвідувальні служби по-різному оцінюють мотиви Путіна. Представники однієї з них припускають, що російському диктатору необхідно оголосити про перемогу для збереження влади.

Водночас, за даними NYT, Путін може погодитися на мирну угоду, але лише за виконання жорстких російських вимог.

Чого Кремль вимагає від України та НАТО

За оцінкою однієї із західних розвідок, прийнятна для Москви угода мала б передбачати передавання Росії всього Донбасу та зобов'язання України ніколи не вступати до НАТО.

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Однак українське керівництво навряд чи погодиться на такі умови, тому цей сценарій посадовці вважають нереалістичним.

Крім того, під час нещодавніх переговорів із представниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером Росія знову вимагала перегляду європейської «архітектури безпеки».

Зокрема, Кремль наполягає на поверненні військ НАТО до позицій 1997 року, тобто до розширення Альянсу на схід.

За даними NYT, російська сторона передала документ із цими вимогами. Європейські дипломати назвали позицію Москви максималістською.

Що Путін хоче отримати від зустрічі з Трампом і Сі

19 листопада у китайському Шеньчжені заплановано тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна.

Серед головних тем, за словами Трампа, будуть ядерне озброєння та війна в Україні.

У NYT припускають, що Путін спробує домогтися подальшого послаблення американських санкцій. У жовтні Трамп уже підписав указ, яким звільнив Росію від санкцій, запроваджених Конгресом місяцем раніше, пояснивши це необхідністю зниження цін на пальне у США.

Водночас для Кремля важлива й сама можливість продемонструвати Путіна поруч із лідерами США та Китаю.

«З російського погляду це стало б вінцем їхньої дипломатії, оскільки вони хочуть виглядати рівними США та Китаю, хоча, очевидно, вже такими не є», — зазначив французький посол Лешевальє.

Європа побоюється затягування війни

Європейські лідери скептично оцінюють перспективи швидкого миру.

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що не надто оптимістично налаштований щодо встановлення справедливого та тривалого миру найближчим часом.

«Ми неодноразово бачили, як Росія створювала враження, що хоче рухатися до миру, але за кілька тижнів переконувалися, що це не так», — зазначив він.

Деякі європейські посадовці підозрюють, що Кремль затягує переговори в очікуванні виборів у Європі 2027 року, які можуть призвести до послаблення підтримки України.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас також звинуватила Москву в імітації переговорного процесу, а прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін наголосив, що Росія повинна довести готовність до миру своїми діями.

Попри це, Європа готується до можливого припинення вогню. Франція та Велика Британія очолюють навчання за участю 2800 військовослужбовців у Польщі й Туреччині, щоб забезпечити готовність європейських сил до можливого розгортання в Україні після мирної домовленості.

Росія відкидає мирні ініціативи США та не хоче бачити Європу на переговорах

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Кремль продовжує відкидати американські пропозиції щодо майбутньої системи безпеки в Європі та виступає проти участі європейських країн у мирних переговорах.

Зокрема, 17 листопада заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав вступ України до НАТО «категорично неприйнятним» і заявив, що залучення європейських представників до переговорного процесу наразі навіть не обговорюється.

Того ж дня очільник МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив європейських політиків у спробах «втиснутися» до переговорів, щоб сформувати нову систему безпеки, спрямовану проти Москви. Він також підтвердив, що Кремль не відмовляється від ультимативних вимог, висунутих ще 2021 року.

За оцінкою ISW, такі заяви суперечать ініціативам, які раніше просували представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Водночас російське керівництво посилює опір участі Європи в переговорах, попри сигнали Вашингтона про необхідність її залучення.

У РФ висунули нову умову щодо миру

Нагадаємо, очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що попри можливі «різні тактичні кроки», кінцеві цілі Кремля щодо України залишаються незмінними, і Москва від них не відмовиться.

Він також зазначив, що європейські країни зрештою доведеться залучити до переговорів, хоча й звинуватив їх у спробах нав’язати власні умови та побудувати архітектуру безпеки проти Росії.

Окрім цього, Лавров заявив, що поява будь-яких європейських військових в Україні означатиме безпосередній вступ країн Європи у війну. Схожу позицію озвучив і його заступник Сергій Рябков: він закликав протилежну сторону «демонструвати готовність до компромісів» та додав, що Росія досягне своїх цілей політичними або військовими методами.

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