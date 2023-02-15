Путін не змінив мети окупувати всю Україну: Резніков відповів, чи має РФ ресурси для цього

Лінія фронту становить зараз близько 2500 км, а активні бойові дії йдуть на сході та півдні України,

Російський президент-диктатор Володимир Путін не змінив мети захопити всю Україну, включно зі столицею. Втім, у росіян немає ресурсів для повторного широкомасштабного наступу.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час Kyiv Jewish Forum у середу, 16 лютого.

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"Стратегічна ціль Кремля незмінна - захопити Київ і всю Україну. Проте в них немає ресурсів. Тому їхня тактична ціль - захопити Луганську та Донецьку області повністю і вимагати переговорів", - заявив Резніков.

Міністр оборони додав, що лінія фронту становить зараз близько 2500 км. Активні бойові дії йдуть на сході та півдні України, зокрема велика кількість ресурсів зосереджена у районі Бахмута.

"Величезні ресурси сконцентровані проти наших оборонців у районі Бахмуту. Тривають важкі бої. Противник зазнає величезних втрат. Наші воїни героїчно і майстерно тримають оборону. На жаль, у нас також є втрати. Тому Силам оборони України, усім нашим захисникам і захисницям потрібна максимальна підтримка", - сказав Резніков.

Російський наступ на сході

Новий наступ військ Росії вже триває і, як вважає військовий експерт Олег Жданов, він поступово буде тільки наростає. Його кульмінація, швидше за все, буде у березні. За його словами, окупанти наразі перекидають додаткові сили на Вугледарський та Бахмутський напрямки.

Тим час представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що на сході України зараз спостерігається загострення бойових дій. Однак це не та активізація росіян, яка була на початку 2022-го.

За інформацією Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022-го до 15 лютого 2023-го українські військові знищили 139 770 ​​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 690 російських військових. Дані уточнюються.

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