Путін не змінив свої плани: Росія готується до нового наступу, - Столтенберг

У НАТО переконані, що російський диктатор Володимир Путін не змінив свої плани щодо війни в Україні. Ймовірність підготовки Росії до нового наступу лише зростає.

Про це під виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але що ми знаємо точно, то це те, що ця агресивна війна, спровокована Путіним. Він вирішив вторгнутися до іншої країни, суверенної демократичної держави в Європі і може покласти край війні вже сьогодні. Але проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що він та влада в Москві готуються до миру", - наголосив Столтенберг.

Він переконаний, що дії РФ наразі свідчать про протилежне.

"Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000 осіб, а можливо навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси", - каже Столтенберг.

За його словами, авторитарні держави Іран та Північна Корея лише допомагають Росії нарощувати свій арсенал.

"І найголовніше, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив свою спільну мету цього вторгнення, яка полягає у тому, щоб контролювати сусіда, контролювати Україну. Отже, поки це так, ми маємо бути готовими до довгого шляху", - підкреслив Столтенберг.

Він додав, що перемога Путіна у війні проти України стане трагедією не лише для українців, але і для усього цивілізованого світу.

"Тому так важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну. Я вітаю підтримку з боку союзників НАТО, партнерів і Республіки Корея, і ми повинні бути готові", - сказав Столтенберг.

Не відкидає генсек НАТО і те, що війна може закінчитися за столом переговорів на одному з етапів.

"Поки Путін вірить, що може перемогти на полі бою, він не сяде за стіл переговорів. Тож парадокс у тому, що насправді військова підтримка України - це найкращий спосіб домогтися мирного переговорного рішення у війні", - додав Столтенберг.

Підготовка Росії до нового наступу

Росія веде проти України тотальну війну і готує новий масштабний наступ. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис в інтерв'ю виданню Guildhall.

Водночас армія окупантів перекинула нові підрозділи до Білорусі для підготовки. Інші військові, що вже пройшли навчання,повернулися до РФ, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої. Проте ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.

Новий імовірний наступ армії РФ може припасти на 24 лютого, але точна дата невідома, адже залежить від динаміки на фронті. Загрозливими є Донецький, Луганський і Запорізький напрямки.

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