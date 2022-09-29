"Путін не змінив своїх планів": Жданов оцінив загрозу нового наступу на Київ з Білорусі

Президент Росії Володимир Путін не змінив своїх цілей війни проти України. Так, він міг повернутися до ідеї нового наступу на Київ і може скерувати свої війська з території Білорусі.

Проте білоруська армія навряд чи вступить у війну проти України.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Путін досі так і не змінив своїх стратегічних планів цієї військової кампанії – повне поглинання України. Він сподівається за рахунок масової мобілізації втілити свою ідею-фікс", – сказав експерт.

Водночас він зауважив, що ситуація на сьогодні зовсім інша, аніж була 24 лютого. І ЗСУ готові зустрічати ворога з півночі.

"ЗСУ сьогодні розгорнуті і мають бойовий досвід. Ми нарощуємо систему оборони на територіях північних і північно-західних областей. Ми готові до зустрічі ворога з цього напрямку", – запевнив Жданов.

На його думку, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сприятиме Путіну. Проте білоруську армію Лукашенко постарається на війну не пускати і на це є причина.

"Якщо Лукашенко віддає наказ військам йти вперед, то з цього моменту вся армія Білорусі переходить у підпорядкування Об'єднаного штабу Союзної держави. Тобто він фактично втрачає управління над армією, що для нього критично", – пояснив експерт.

При цьому Лукашенко може надавати Росії боєприпаси, знімати зі зберігання техніку та забезпечувати всю інфраструктуру.

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"Все буде, як у березні-квітні, поки війська РФ не втекли з-під Києва, але білоруські військові брати участь у цьому шабаші не будуть", – додав Жданов.

Нагадаємо, за даними журналіста, політичного експерта, добровольця ЗСУ Кирила Сазонова, Росія планує перекинути свої війська до Білорусі для удару по Волині та Києву.

За даними Генштабу ЗСУ, військові аеродроми та залізницю в Білорусі готують для приймання російських військ.

Водночас білоруський опозиціонер Павло Латушка заявив, що Білорусь готується до повномасштабної війни: там планують оголосити мобілізацію. Проте в Міноборони країни запевнили, що не проводять мобілізаційних заходів.

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