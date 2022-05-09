Путін не зможе досягти успіху в Україні, бо його армію розіб’є ЗСУ - Міністр оборони Великої Британії

Путін не зможе досягти успіху в Україні, бо його армію розіб’є ЗСУ.
Про це заявив Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, пише The Guardian.
Бен Уоллес під час виступу в Музеї національної армії в Лондоні сказав про російських солдатів, які загинули під час Другої світової війни. Він також згадав війну, яка зараз відбувається в Україні.
"Я думав про масштаби страждань по всьому Радянському Союзу, а також про те, як страждання використовувалися тоді, як і зараз, - щоб прикрити неадекватність тих, хто править в безпеці і комфорті через кремлівські стіни", - наголосив Бен Уоллес.
Він також додав, що через війну в Україні РФ втратила колишню славу і тепер вона - частина фашизму.
"Путін і його найближче оточення генералів тепер відображають фашизм і тиранію 77-річної давності, повторюючи помилки тоталітарного режиму минулого століття. Для Путіна не може бути дня перемоги, тільки безчестя і обов'язкова поразка в Україні", - зазначив Міністр оборони Великої Британії.
Нагадаємо, що в Росії парад, який влаштував Путін, називають "позорним".
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