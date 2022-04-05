"Путін не зможе проковтнути поразку": Арестович описав подальші дії Росії в Маріуполі та зоні ООС

За словами радника голови ОП, насправді російський президент дуже налаштований на мирні переговори.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що зараз російські війська сконцентруються на спробі захопити Маріуполь та оточити українські війська в зоні ООС. Тому що президентові РФ Володимирові Путіну треба показати росіянам хоча б якусь перемогу.

Про це Арестович сказав у розмові з Тетяною Поповою 5 квітня.

"В них немає сил продовжувати", – відповів він на запитання, чи зупиняться російські війська на "ЛДНР" та Криму, чи продовжуватимуть наступати.

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"В Росії було 10 наземних армій. Від початку конфлікту вісім зайшло, зараз усі 10 увійшли. І останні 10 батальйонно-тактичних груп їдуть з Далекого Сходу – п’ята армія. Все, більше нічого в них не залишилося. Вони намагаються призвати резервістів – 60 тис. людей, але це не для створення нових підрозділів, а для поповнення тих, що вже є", – розповів радник голови ОП.

Він зазначив, що такі дії Росії не будуть дієвими, адже її військам ще й потрібна техніка, яку зняти зі зберігання та запустити в роботу займе дуже багато часу.

"Тобто ця історія, вона не подіє. Тому що потрібна техніка, техніку знімають зі зберігання. Як вони знімають – ми бачимо. Коли командири танкових полків стріляються через те, що техніка небоєздатна, техніка по 30 років стоїть на зберіганні. Та ж історія, що в нас. Поставити її на крило – це пів року - рік важкої роботи в Росії, яка під санкціями", – пояснив Арестович.

Він наголосив, що зараз мета РФ – захопити Маріуполь чи оточити українські війська в зоні ООС. Проте, на переконання радника голови президентського офісу, окупанти зазнають поразки, тож Путіну доведеться вигадати для росіян якусь іншу перемогу.

"Зараз інтрига – чи вдасться їм взяти Маріуполь та оточити наші війська в зоні ООС. Тому що Путіну треба, який дуже сильно налаштований насправді на мирні переговори, приїхати хоча б з якось позицією. Тому що зовсім повністю тим, хто програв, він не звик їздити. Там, де Володимир Володимирович – там же ж завжди перемога. Їм треба або взяти Марік (Маріуполь – ред.), або оточені наші війська в зоні ООС. Але я думаю, що і те, і те у нього не вийде", – розповів Арестович.

"Тоді запитання – що він робитиме? В мене відповідь одна – він не зможе проковтнути поразку, йому треба забезпечити собі перемогу. Ця перемога буде всередині Російської Федерації. Тобто, за ідеєю, він повинен розкрити змову серед військових, дипломатів та ФСБ, перемогти її і таким чином опинитися переможцем всередині Росії, для внутрішньої російської аудиторії. Тоді він заявить щось таке: "Нас втягнули в цю злочинну авантюру ось ці от негідники – 16-20 генералів, полковників. Ми їх викрили, перемогли, і тепер все буде зовсім по-іншому". Тому що інших варіантів немає", – резюмував радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що перед тим, як їхати на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, Путін має отримати хоч якусь психологічну перевагу. Тобто він намагатиметься захопити хоч одне місто.

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