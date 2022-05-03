"Путін не зупиняється": Папа Римський ініціює зустріч з главою Кремля у Москві, щоб домовитися про припинення війни

Папа Римський хоче поїхати до Москви, щоб зустрітися з Путіним і обговорити війну, яку розпочала Росія.
Папа Римський Франциск заявив, що ще у березні направив пропозицію кремлівському диктатору Володимиру Путіну про зустріч у Москві заради обговорення війни в Україні, яку розв'язала РФ, цинічно вбиваючи мирних людей.
Про це він сказав в інтерв'ю газеті Corriere Della Sera.
Як розповів Франциск, після двадцяти днів війни він попросив одного з кардиналів передати Путіну повідомлення про те, що готовий приїхати до Москви, щоб спробувати зупинити війну. Проте відповіді не отримав.
"Ми ще не отримали відповідь і ми все ще наполягаємо, хоча я боюся, що Путін не може і не хоче проводити цю зустріч просто зараз. Але ж стільки жорстокості, як не зупинити?", — сказав він.
Натомість Папа Римський додав, що зараз не поїде до України, оскільки вважає, що спершу має бути візит до РФ.
"Спочатку я маю поїхати до Москви, спочатку я маю зустрітися з Путіним", — додав він.
Як зазначається, Папу Франциска турбує те, що "Путін наразі не зупиниться". Понтифік також намагається зрозуміти причини, які штовхають Путіна на таку жорстоку війну.
Як повідомлялося, Папа Римський тричі просив Путіна про гумкоридор з Маріуполя, той йому відмовив.
Нагадаємо, раніше Папа Римський вчергове розкритикував Росію.
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