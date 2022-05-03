"Путін не зупиняється": Папа Римський ініціює зустріч з главою Кремля у Москві, щоб домовитися про припинення війни

"Путін не зупиняється": Папа Римський ініціює зустріч з главою Кремля у Москві, щоб домовитися про припинення війни

Папа Римський хоче поїхати до Москви, щоб зустрітися з Путіним і обговорити війну, яку розпочала Росія.

Папа Римський Франциск заявив, що ще у березні направив пропозицію кремлівському диктатору Володимиру Путіну про зустріч у Москві заради обговорення війни в Україні, яку розв'язала РФ, цинічно вбиваючи мирних людей.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Corriere Della Sera.

Як розповів Франциск, після двадцяти днів війни він попросив одного з кардиналів передати Путіну повідомлення про те, що готовий приїхати до Москви, щоб спробувати зупинити війну. Проте відповіді не отримав.

Також читайте Зустріч Зеленського і Путіна сьогодні не на часі – Подоляк

"Ми ще не отримали відповідь і ми все ще наполягаємо, хоча я боюся, що Путін не може і не хоче проводити цю зустріч просто зараз. Але ж стільки жорстокості, як не зупинити?", — сказав він.

Натомість Папа Римський додав, що зараз не поїде до України, оскільки вважає, що спершу має бути візит до РФ.

"Спочатку я маю поїхати до Москви, спочатку я маю зустрітися з Путіним", — додав в ін.

Як зазначається, Папу Франциска турбує те, що " Путін наразі не зупиниться" . Понтифік також намагається зрозуміти причини, які штовхають Путіна на таку жорстоку війну.

Як повідомлялося, Папа Римський тричі просив Путіна про гумкоридор з Маріуполя, той йому відмовив.

Нагадаємо, раніше Папа Римський вчергове розкритикував Росію.

Читайте також: