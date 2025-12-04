Путін не зупиниться: як Росія "тактикою тисячі порізів" з'їдає українську землю

Війна в Україні / © Associated Press

Кремль не має жодних причин припиняти агресію, а просування російської армії триває щоденно.

Про це розповіла волонтерка та засновниця проекту «Victory Drones» Марія Берлінська в інтерв’ю «Телеграфу».

За її словами, Росія реалізує тактику «тисячі порізів» — захоплення територій відбувається не ривком, а селом за селом, що дає окупантам стабільну перевагу у часі та ресурсах.

«Це не величезні прориви на сотні кілометрів, але кожен день — це село за селом. Тактикою тисячі порізів вони просуваються вперед і з’їдають нашу землю, знищують наших людей», — наголосила волонтерка.

Берлінська також гостро розкритикувала ініціативи щодо «мирного плану», назвавши їх зрежисованою виставою Кремля: «І з якої радості якийсь „мирний план“, написаний Кирилом Дмітрієвим на пару з Ушаковим, що видається за американський план, має спрацювати?»

За її словами, росіяни організували спектакль, самі написавши план, а американці, на жаль, «ковтнули цю наживку» і почали продавлювати Україну цим російським планом.

Волонтерка констатувала, що українці з європейцями почали швидко коригувати ці пункти, але в результаті з Кремля прозвучало, що їм нічого не підходить.

Тобто «слизняк Путіна Дмітрієв» разом зі своїми шефами організовує величезну виставу, де половина світових еліт бігає, робить якісь активні рухи та «переганяє повітря», а в результаті це російський план, на який навіть самі росіяни не згодні.

Нагадаємо, 2 грудня мирний план США обговорювався у Москві. Задля цього з президентом Росії Володимиром Путіним зустрілися спецпосланець президента США Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер. Очільник Кремля назвав цю зустріч «дуже корисною». Путін повідомив, що американська сторона розділила 27 пунктів «плану Трампа» на чотири окремі пакети для обговорення. Диктатор додав, що говорити про результати «передчасно».