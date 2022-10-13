Путін – неадекватний, і домовлятися з неадекватними людьми складно – Зеленський

За словами Зеленського, Путін неадекватний і не розуміє, що масованими ракетними ударами по Україні він лише об’єднує українців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін є не зовсім адекватною людиною, а мати справу і домовлятися про щось із такими людьми складно.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю німецькій телекомпанії ZDF.

Президент сказав, що упродовж війни в Україні ставлення до нього з боку канцлера ФРН Олафа Шольца змінилося, як і в України – до Шольца.

"Мені здається, що канцлер у тематиці війни побачив наслідки того, що президент Росії говорить одне, а чинить зовсім не так – і ми говоримо не про публічні заяви, а про особисті обіцянки Путіна…" – розповів Зеленський.

"Мені здається, канцлер побачив, що довіряти президенту Росії не можна і що Україна права. Ми довго стукали у вікна та німецькі двері, щоб вони були для нас відчинені, і нас почули: ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми, і домовлятися з неадекватними людьми складно. Вони можуть вам щось пообіцяти і відразу вчинити по-іншому", – наголосив український лідер.

Він назвав цих "неадекватних людей" "терористами, які до кінця не знають, чого вони хочуть".

Зеленський також розповів, що до повномасштабного вторгнення РФ він кілька разів намагався поговорити з Путіним, проте російська сторона не бажала з ним розмовляти. Глава держави зазначив, що Росія вторглася до України – "а тепер стверджують, що хочуть переговорів".

Президент заявив про готовність говорити із тим, хто реально хоче миру. Водночас Путін заявляє про переговори, а російські війська випускають 100 ракет по Україні та енергетичних об'єктах, зауважив Зеленський.

"Він (Путін – ред.) неадекватний, не розуміє, що, навпаки, нас об'єднує. Мало того, він або не хоче жодних діалогів між нашими країнами, або не розуміє, що з кожним їхнім ракетним ударом шанси на переговори зникають, випаровуються. Він для нашої країни сьогодні – це об’єднаний образ терориста, з яким ніхто не хоче говорити. Про що говорити? Як країна, яка виступає за мир, ми говоримо: "Так, ми з Росією будемо говорити, звісно, але з іншою особою вже… Хтось з'явиться", – розповів президент України.

Він переконаний, що лідери ЄС теж повинні дати зрозуміти Росії, що переговори з Путіним неможливі.

"Він (Путін) погрожує всім нам ядерною зброєю... Треба чітко сказати росіянам: "ми не можемо з ним розмовляти (...), ми не хочемо мати справу з терористами", – сказав Зеленський.

Переговори України з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив 12 жовтня, що Україна та Росія повинні повернутися за стіл переговорів, оскільки це в інтересах обох держав. Макрон також заявив і про власну готовність розмовляти з російським диктатором.

Після цього Зеленський сказав – не може бути такої ситуації, коли провідні європейські держави та світ підтримують територіальну цілісність України та ізолюють Росію, а "деякі держави продовжують розмовляти, немов нічого не відбувається".

Нагадаємо, що раніше Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки її президентом є Путін.

ППО для України, шлях в НАТО і санкції проти Росії

Читайте також: