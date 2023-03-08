"Путін неправильно оцінив можливості ЗСУ": розвідка США заявила про проблеми Росії у війні

Президент Росії Володимир Путін міг помилитися у своїй оцінці можливостей України, тому війська загарбників стикаються і продовжать стикатися з низкою проблем на фронті.

Про це йдеться у щорічній оцінці загроз від розвідспільноти США.

"Путін, ймовірно, неправильно оцінив можливості Збройних сил України та ступінь їхнього успіху на полі бою. Російські військові стикалися і стикатимуться з проблемами виснаження, нестачі особового складу та морального духу, що робить їхні сили вразливими перед українськими контратаками", ­– йдеться в доповіді.

Оголошена в РФ восени 2022 року "часткова мобілізація" може лише у найближчій перспективі полегшити нестачу особового складу та резервістів. Водночас мобілізація може призвести до підриву підтримки війни всередині Росії.

У розвідці США вважають, що повний ефект від російської "часткової мобілізації" почне відчуватися лише навесні та влітку. І хоча окупанти надалі концентруються на Донбасі, "вони, ймовірно, не зможуть зайняти його повністю 2023 року".

Американські розвідники також попередили, що в міру того, як триває деокупація українських територій, з’являтиметься дедалі більше фактів звірств російських загарбників проти цивільних українців та військових.

Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що Україна та її західні союзники готові до початку контрнаступу ЗСУ. Там зазначили, що задля цього українська армія за останні місяці отримала "золоту" частину обіцяної західної зброї.

Це ж видання також інформувало, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зміг уникнути пастки ворога у Бахмуті та зберіг резерви для майбутнього наступу.

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