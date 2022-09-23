"Путін нервує, бо знає, що може втратити все" – західний аналітик

Оточення російського диктатора не в захваті від його останніх рішень.

Зміст промови Володимира Путіна не став сюрпризом, адже плани щодо псевдореферендумів на окупованих територіях та ядерні погрози давно звучать з вуст кремлівських пропагандистів.

Енн Епплбаум пише про хаос у Кремлі в есеї на The Atlantic

"Той факт, що російський президент планував велику промову на вечір одного дня, а потім просто зник до наступного ранку, свідчить про хаос, безлад і кризу в Кремлі", - пише Епплбаум.

Прихована мобілізація й так місяцями відбувається. Повторне оголошення цих планів не є вчинком сильного лідера, упевненого в результатах розвʼязаної ним війни, вважає авторка.

"Можливо, Путін нервує, бо знає, що може втратити все. Перспектива поразки Росії означає і втрату підтримки союзників, які трималися Путіна, лише поки вірили в його перемогу. Крім цього, з’явилися ознаки того, що Путін втрачає підтримку і вдома ― як із боку знаменитостей на кшталт Алли Пугачової, так і з боку націоналістичних авторитетів, які критикують воєнні провали армії РФ. Оголошення мобілізації, ймовірно, спричинить невдоволення ширших груп людей. Водночас із промови та правових змін зрозуміло, що в російській армії криза ― як матеріально-технічна, так і пов’язана з падінням морального духу", - зазначила вона.

Раніше західні ЗМІ писали, що коли Володимир Путін записував своє нове звернення, йому стало зле. Довелося викликати лікарів, оскільки він почав сильно кашляти. Тому звернення диктатора вдалося записати аж з четвертої спроби.

Також є версія, що Путін нібито симулював погане самопочуття, щоби відкласти знімання. Йому потрібен був додатковий час на те, щоб ухвалити остаточне рішення.

"Люди близькі до президента знають його патологічну нерішучість та невпевненість в ухваленні рішень, особливо ключових", — сказано в повідомленні.

Російські ЗМІ анонсували виступ Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу о 20:00 20 вересня. Потім трансляцію було перенесено на 21:00. Виступив Путін 21 вересня.

Радник Офісу президента Олексій Арестович проаналізував відеозвернення президента Росії Володимира Путіна, у якому він оголосив про часткову мобілізацію.

"Як хлопця перекрутило. Ухил вліво (хребет - питання влади), спроба закритися лівою рукою, не знає, куди подіти праву. Мова повна вибачень, інтонації, що просять, місцями - запобігливі. Усі ознаки внутрішньої катастрофи. У мене таке буває тільки, коли якийсь Вася чи Тетяна із Жашківа повідомляють мені, що відписалися", - зазначив Арестович.

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