Путін нервує через успіхи України: у США попередили про посилення атак

Володимир Путін / © Associated Press

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Українські удари по об’єктах углибині території Росії дедалі сильніше турбують Кремль і можуть бути однією з причин посилення російських атак по Україні.

Таку думку висловила колишня заступниця помічника держсекретаря США, а нині виконавча директорка Vandenberg Coalition Керрі Філіпетті, повідомляє Fox News.

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За її словами, протягом останнього року Україна змогла значно розширити географію ударів по території РФ, зокрема наблизившись до районів Москви та Санкт-Петербурга.

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«Їхні успіхи на військовому фронті призвели до того, що росіяни запанікували й почали активніше атакувати всередині України», — заявила Філіпетті.

Вона додала, що Володимир Путін особливо гостро реагує, коли відчуває втрату контролю, а удари по цивільній інфраструктурі можуть бути спробою тиснути на українське суспільство та послабити його волю до спротиву.

Україна посилює далекобійні удари

Останнім часом Україна продовжує атакувати російську економічну та логістичну інфраструктуру. Зокрема, повідомлялося про удари по складах, пов’язаних із великими російськими компаніями Wildberries та Ozon.

Київ наголошує, що далекобійні удари потрібні для порушення логістики та військових можливостей РФ.

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Філіпетті вважає, що Росія намагається виснажити Україну одночасно за трьома напрямами — людьми, технікою та моральною стійкістю. Водночас, за її оцінкою, територіальні здобутки російської армії залишаються обмеженими.

"День незалежності – справді важливий момент для союзників України, щоб показати, що ми не втрачаємо темпу, що ми продовжуємо підтримувати їхні операції, продовжуємо підтримувати їхній суверенітет. Але будь-які масові публічні зібрання, особливо для демонстрації патріотизму та підтримки української держави, підвищують ризик для безпеки", – каже вона.

Вона також заявила, що Росія щомісяця втрачає більше військових, ніж здатна набрати, через що змушена залучати іноземних бійців.

Раніше Президент Росії Володимир Путін виступив із черговими агресивними погрозами на адресу України, пообіцявши наростити інтенсивність і важкість повітряних ударів. Російський диктатор назвав це “кроком у відповідь” на масштабні атаки українських сил по нафтопереробних заводах та великих логістичних центрах маркетплейсів на території РФ.

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Нагадаємо, раніше ISW писав, що Путін більше не може приховувати збитки від війни та українських далекобійних ударів, через що був змушений публічно визнати економічні проблеми РФ і руйнування логістичних об’єктів, таких як склади Wildberries. На тлі інфляції, дефіциту та наближення виборів до Держдуми довіра до пропаганди падає, а диктатор намагається виправдатися перед суспільством, однак демонструє втрату контролю над тоталітарним наративом.

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