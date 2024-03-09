Путін незадоволений станом війни в Україні: чого очікувати далі - прогноз політолога

Очільник Кремля Володимир Путін незадоволений результатами війни, однак повністю влаштовує стан російської економіки та настрої всередині країни після двох років так званої "СВО".

Таку думку висловив політичний експерт Олександр Морозов в ефірі Еспресо.

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"Зараз добре видно, що сама ця війна трансформувала російське суспільство в гірший бік. Путін зараз у ситуації, коли він через 10 днів отримає 85% на своїх "виборах" Б, тобто референдумі про довіру, при чому з великою явкою", - пояснив він.

На йго думку, як показує послання Путіна до федеральних зборів, російське населення готове терпіти будь-які репресії диктаторського режиму.



"Російське населення переродилося, набуло остаточної форми конформістського суспільства, яке готове піти куди завгодно, витерпіти будь-які репресії щодо себе. І саме це створює доволі небезпечну ситуацію для якогось наступного рішення Кремля", - додав він.

Нагадаємо, за даними розвідки Литви, Росія нарощує свої сили. Скільки ще Путін здатний воювати в Україні - читайте ТУТ.

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