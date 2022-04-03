Путін нікого не відводить, а передислокує для наступної "фази" – Бен Годжес

Військовий зазначив, що зараз російські війська намагаються перегрупуватися.

Екскомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес прокоментував відведення військ Росією з київського та чернігівського напрямків.

Також читайте Екскомандувач збройних сил США Бен Годжес повідомив, яку зброю треба надати Україні для боротьбі проти РФ

Генерал-лейтенант у відставці заявив, що президент РФ Володимир Путін нікого не відводить, а передислокує для наступної "фази" на Донбасі. Про це військовий розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Російські військові одиниці були розбиті, вони втратили лідерів, їхнє обладнання розбите, вони втратили багато техніки, дякуючи українським захисникам. Тому зараз вони намагаються відступити, реорганізуватися, перегрупуватися для наступної "фази". Це саме те, що, я думаю, відбувається просто зараз. Тому це не відведення", – зазначив Годжес.

Читайте також: