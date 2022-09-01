"Путін ніколи не виграє": офіцер спецназу США пояснив, чому президент Росії вже програв у війні

Той факт, що Росія у війні не може робити те, що хоче, вже показує, що Україна досягла успіху станом на цей час. Президент РФ Володимир Путін вже програв, він ніколи не виграє.

Водночас військові сили України тримаються дуже добре в цій війні.

Про це офіцер Сил спецоперацій армії США, капітан у відставці, ветеран бойових дій Майкл Гоук розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Без сумніву, той факт, що Росія не може робити те, що хоче, вже показує, що Україна досягла успіху зараз. Ви подивіться на все, що намагається зробити Путін: і позбутися своїх генералів, і звільнити свій штаб, і залучити найманців, і дати бонуси, щоб спробувати завербувати більше солдатів. Він має велику проблему", – зауважив Гоук.

"На мою думку, він уже програв, він ніколи не виграє. Навіть якщо ви зупинитеся сьогодні, ви показали йому, що він не може взяти те, що хоче. Він невдаха, він втрачений. Тепер питання лише у тому, як довго його народ терпітиме те, що він робить", – додав офіцер американської ССО.

Він також прокоментував теперішню ситуацію на фронті.

"Що я думаю про поточну ситуацію на полі бою в Україні, то це те, що українці тримаються добре, вони завдають ударів скрізь, де можуть, вони проникають у ті місця, які Росія вважала за безпечні райони", – оцінив американський ветеран.

Нагадаємо, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що осінь-зима стануть вирішальними на фронті в Україні.

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