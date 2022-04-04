"Путін ніколи не зламає дух українського народу і не завоює Україну" - Джонсон (відео)

"Путін ніколи не зламає дух українського народу і не завоює Україну" - Джонсон (відео)

Прем'єр Борис Джонсон підкреслив, що українці захищають свою землю з непереможною мужністю та завзятістю.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вчергове заявив, що Путіну не вдастся підкорити дух українського народу, а Україна посяде своє місце серед вільних і суверенних держав.

Борис Джонсон підтримав українців та Україну у боротьбі проти російського загарбника.

"З моменту, коли почалося російське вторгнення, російські війська та танки перейшли кордони України, українці захищають свою землю мужньо та завзято. Нашим завданням є зробити все можливе, щоб підтримати їх.

Усі танки й автомати в арсеналі Володимира Путіна ніколи не зламають дух українського народу й не завоюють їхню Батьківщину. Британія ніколи не вагатиметься в підтримці наших друзів, і я не маю жодного сумніву, що коли скінчиться цей час страждань, Україна відродиться і знову посяде своє місце серед вільних і суверенних держав", - сказав Джонсон у відеозверненні, розміщеному у Twitter.

Putin will never break the spirit of Ukraine’s people or conquer their homeland.



Ukraine will rise again and take her place among free and sovereign nations once more.



pic.twitter.com/0VWziRkRGO — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 4, 2022

Нагадаємо, Джонсон закликав негайно надати Україні протикорабельні ракети, аби захистити Одесу.

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