Путін обговорював вторгнення до України з 3-4 особами і це було його помилкою – очільник ЦРУ

Кремлівський диктатор Володимир Путін обговорював повномасштабне вторгнення до України з 3-4 особами зі свого найближчого оточення. Що й стало однією з його головних помилок.

Про це в інтерв'ю CBC News розповів директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

Директор ЦРУ зазначив, що кремлівський диктатор звужував коло своїх радників, особливо останніми роками, і це було коло, у якому він цінував лояльність, а не компетентність.

За словами Бернса, це була група людей, яка, як правило, говорила йому те, що він хотів почути, і - або принаймні за ці роки зрозуміла, що сумніватися в його судженнях "не для підвищення кар’єри".

"І тому, на мою думку, це була одна з найглибших вад у прийнятті рішень у Росії безпосередньо перед війною, оскільки таке тісне коло людей підкріплювало глибоко помилкові припущення один одного", - наголосив очільник ЦРУ.

Вільям Бернс також вважає, що восени 2021 року Путін зрозумів, що стратегічне вікно можливостей для Росії закривається, а окупація України потрібна йому для того, щоб він запам'ятався як "великий полководець".

"Він вірив, що Україна слабка і розділена, він думав, що Захід відволікся, і він думав, що модернізував російську армію до такого рівня, коли вона була здатна на швидку, рішучу перемогу. Звичайно, виявилося, що кожне з цих припущень було глибоко хибним", - резюмував Бернс.

Нагадаємо, очільник ЦРУ Вільям Бернс розповів, що під час своєї зустрічі з головою служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним у листопаді 2022 року той поводився дуже зухвало та зарозуміло.

Повномасштабна війна Росії проти України

Кремлівський диктатор Володимир Путін 21 лютого 2022 року офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

Вже наступного дня, 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання російської армії за кордоном. Фактично це було офіційним дозволом для Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

Вранці 24 лютого 2022 року Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Путін оголосив про плани демілітаризувати та денацифікувати Україну.

Одразу після звернення диктатора у всіх великих містах України пролунали вибухи. Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

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