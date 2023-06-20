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Путін обговорював з Трампом плани щодо повномасштабного вторгнення: як на диктатора вплинув експрезидент США

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Путін обговорював з Трампом плани щодо повномасштабного вторгнення: як на диктатора вплинув експрезидент США

Трамп обговорював з Путіним його плани про повномасштабне вторгнення / Фото: Associated Press

Сам Трамп заявляє, що відтермінував початок війни на декілька років.

Експрезидент США Дональд Трамп начебто відтермінував на кілька років повномасштабне вторгнення РФ до України. Трамп спілкувався з російським диктатором Путіним та сказав йому, що війна буде “катастрофою”.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Як зазначається, Трамп під час розмови з Путіним начебто сказав йому, що повномасштабне вторгнення буде “катастрофою” і за це доведеться “платити в пеклі”. Сам же експрезидент підкреслює, що у нього “дуже хороші стосунки” з очільником Кремля.

"З Путіним у мене дуже хороші стосунки. Я маю на увазі, що я не розмовляв з ним довгий час, але у мене були дуже близькі стосунки", – сказав Трамп.

Він також традиційно заявив, що війна б не почалася, якщо б президентом США був саме він. Він вважає Україну самостійною державою, проте раніше, за його словами, “це була одна країна з Росією і Путіну це подобалося”.

Нагадаємо, що Трампу висунули звинувачення у справі про зберігання секретних документів.

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Дата публікації
Перегляди
5909
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