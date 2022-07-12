Путін обіцяв світові розблокувати вивезення зерна, вимагаючи не давати ЗСУ ракети на 300 км - експерт

Ці ракети здатні вразити цілі, навіть далі за Брянськ та Бєлгород.

Путін пообіцяв міжнародній спільноті розблокувати вивезення зерна з українських портів, вимагаючи натомість не давати Україні ракети для РСЗВ дальністю 300 кілометрів.

Про це розповів політолог Микола Давидюк, інформує "24 канал".

"Путін обіцяв розблокувати українські порти за умови, якщо Україні не дадуть ракети", – сказав експерт.

За його словами, світ дотримав обіцянки, але диктатор, як зазвичай, порушив домовленості.

"Якщо він не допомагає вивозити зерно, давайте нам ракети. Під обстрілами ми зробимо так, що їхні кораблі взагалі нікуди вийти не зможуть. Вони підуть на дно так само як і пішла крейсер "Москва". І тоді нікому буде тероризувати Чорне море", – розмірковує політолог.

Давидюк припускає, що якщо Росія буде і надалі блокувати вивезення зерна, це питання стане проблемою не лише України, а США, ООН, Великої Британії й Туреччини.

"Світ має на це вплинути", – підсумував він.

Зазначимо, що США передали Україні декілька одиниць РСЗВ HIMARS. Це озброєння вражає на максимальну відстань до 300 км, проте ЗСУ отримали ракети лише на 80-120 км.

Раніше повідомлялося, що 16 іноземних суден зайшли до українських портів по пшеницю: ще майже сотня - очікують своєї черги.

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