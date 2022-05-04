Путін оголосить важливе рішення щодо війни в Україні 9 травня - Піонтковський

Російський політолог вважає, що Путін планує активно продовжувати воєнні дії в Україні та оголосить для цього загальну мобілізацію.

Президент Росії Володимир Путін має намір оголосити загальну мобілізацію і, ймовірно, зробить це у символічну для себе дату - 9 травня, коли в РФ традиційно гучно святкуватимуть День перемоги.

Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко.

За його словами, американська розвідка також вважає 9 травня кульмінаційною датою, коли Путін може зробити новий крок щодо війни в Україні.

"Американська розвідка досить упевнено каже, що 9 травня Путін збирається оголосити мобілізацію. Тобто це свідчить про те, що угруповання скажених на чолі з Путіним -Патрушевим жодних висновків для себе не робить і планує продовжувати шалену війну", - зауважив він.

На його думку, про те, що Путін планує подальшу ескалацію воєнних дій в Україні, свідчать також недавні кадрові призначення в російській армії.

"Призначили спеціально командиром ката Алеппо, м'ясника Сирії, генерала Дворнікова, все військове мистецтво якого два роки полягало в тому, що він розстрілював з повітря абсолютно беззахисні сирійські міста. Там не було ні авіації, ні протиповітряної оборони. Тут йому довелося зіткнутися з іншим опором, тому фінал цієї битви буде іншим", - зауважив російський політолог.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив припущення, що президент Росії Володимир Путін під час святкового параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні.

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