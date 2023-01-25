Путін оголосив "нову мету" війни в Україні і заявив про окупацію Німеччини

Господар Кремля тепер вважає, що метою так званої "спецоперації" є захист самої Росії.

У середу, 25 січня, через 11 місяців після повномасштабного вторгнення РФ до України, російський президент Володимир Путін оголосив про нову мету "спецоперації", як він називає розв'язану Кремлем війну.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на виступ господаря Кремля перед студентами Московського державного університету.

За словами Путіна, мета "спецоперації" - насамперед "захист людей та захист самої Росії".

Також російський президент натякнув на бажання Кремля "звільнити Європу".

Також читайте Путін готує росіян до довготривалої війни в Україні: військовий експерт прокоментував заяви диктатора

Зокрема, він несподівано заявив, що на території Німеччини "юридично перебувають окупаційні війська США". Таке твердження він мотивував тим, що після Другої світової війни Сполучені Штати не підписали документ про визнання незалежності ФРН.

Промиваючи мізки студентам, Путін також заявив про те, що "Європа рано чи пізно поверне собі суверенітет, але, напевно, для цього ще знадобиться час".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін минулого тижня вперше за свої 23 роки перебування при владі допустив дві найбільші апаратні поразки.

Читайте також: