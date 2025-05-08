Путін оголосив "перемирʼя" на 9 травня не заради параду: у Третій штурмовій вказали на мету РФ

У Третій штурмовій зробили заяву про путінське перемир’я на 9 травня / © Associated Press

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Кремлівський очільник Володимир Путін оголосив «перемирʼя» на 9 травня не лише для того, щоб влаштувати парад.

Про це сказав підполковник ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3-тя ОШБр) Максим Жорін «24 каналу».

За словами Жоріна, суттєвих змін на фронті в Україні від початку доби, попри оголошення росіянами так званого «перемир’я», не відбулося.

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«Все те ж саме, що було і вчора, і чотири дні тому, і тиждень, і місяць. На сьогодні останні штурмові дії в нашій смузі відповідальності закінчилися півтори години тому. Це була одна зі спроб, яка закінчилася досить погано для росіян. Обстріли відбуваються постійно, скиди працюють постійно», — розповів Жорін.

Тож говорити про якісь зміни динаміки, принаймні в нашій смузі, не можна.

Жорін додав, що оголошення Путіним цього «перемирʼя» переслідує кілька цілей, зокрема і практичну, адже ворог використовує цей час, щоб налагодити логістику та інженерно-фортифікаційні споруди.

За словами Жоріна, у Путіна також й інші цілі, крім параду.

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«Це політичні — декларувати публічно, що вони нібито готові до перемирʼя. А воно чомусь не відбувається. А чому — запитуйте в України. Вони за рахунок цього намагаються публічно дискредитувати нас. Окрема історія — це 9 травня. Вони дуже бояться на 9 травня, що їм буде дуже соромно за нього. Адже це свято, навколо якого будується вся їхня імперія», — додав Жорін.

Нагадаємо, те, що китайський очільник Сі Цзіньпін прибув на путінський парад на Красній площі 9 травня, є демонстрацією особисто для президента США Дональда Трампа. Таким чином він надішле Сполученим Штатам сигнал про нібито непохитну дружбу між Китаєм і Росією.

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