Путін опинився у дуже складному становищі, звідки не може вибратися: Фейгін розповів про розкол у Кремлі

Окупанти впродовж року широкомасштабної війни Росії в Україні не можуть досягти успіхів, тож очільник Кремля Володимир Путін наразі перебуває у дуже складному становищі, з якого не може вибратися.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін.

Він додав, щоостаннім шансом, на який сподівається Путін, міг би стати новий масштабний наступ РФ на Україну.

Наразі очільник Кремля збирає танки та концентрує авіацію на кордонах з Україною. Однак, як вважає Фейгін, ймовірний наступ окупантів не буде успішним.

"Якщо у Путіна це не вийде, якщо він суттєво не просунеться і не захопить нові значні території України, тоді йому взагалі немає на що сподіватися. Він втратить все", – сказав Фейгін.

Захід не втручається у внутрішню політику РФ, однак Путін і без того перебуває у дуже складному становищі

Фейгін вважає, що на настрої російської еліти впливають санкції, ізоляція, проблеми з їхніми капіталами та активами на Заході.

"Тобто Захід створює ситуацію, за якої не треба буде спеціально щось робити. Еліта сама може впоратися з Путіним", – зазначив Фейгін.

Також Фейгін зазначив, що вже зараз у Кремлі розгораються серйозні конфлікти. Зокрема, йдеться про суперництво між ПВК "Вагнер" та командуванням армією РФ.

За словами правозахисника, фактично ПВК "Вагнер" звинувачує керівництво так званої "СВО" у тому, що воно не підтримує вагнерівців.

Експерт назвав це протистояння "моментом чіткої фрагментації влади".

"Одні хочуть коштом інших розв'язати свої проблеми. Зникне ПВК "Вагнер" – голові міноборони Сєргєю Шойгу та начальнику генштабу Валєрію Герасимову буде набагато простіше всім керувати і розв'язувати як військові, так і політичні питання", – сказав правозахисник.

Російські еліти очікують покращення позицій російської армії на фронті, однак цього не станеться, адже партнери та союзники України чітко дали зрозуміти, що "Росії нічого не світить у цій війні".

"У Путіна немає виходу. Він стрімко рухається дуже вузьким проходом, фактично біжить до прірви і вже не може змінити курс", – сказав Фейгін.

Сам же Путін це розуміє, тож тягне за собою до прірви й своє оточення.

Напередодні директор Центру європейських ініціатив Євген Криштафович розповів, що у Москві розуміють: озброєння НАТО не йде у порівняння зі зброєю РФ.

Читайте також: