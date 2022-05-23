"Путін опинився у повній ізоляції, не допоможе навіть Китай" - експерт

Продовження війни в Україні прирече Росію на роки ізоляції, внаслідок чого її економіка буде паралізована, а безпека опиниться під загрозою.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що наразі Китай розглядає дві основні опції: збереження життєздатної, проте ослабленої Росії та її розчленування разом із знищенням російського ядерного потенціалу.

Про це пише видання "Новое время".

На його думку, на нинішній стадії війни шанси Росії продавити свої умови провідним державам світу на дипломатичному фронті є незначними. Володимир Путін зараз “перебуває практично у повній ізоляції, і навіть Китай йому не допоможе”.

“Зараз сам Китай розглядає дві основні опції. Перша - якщо збереження життєздатної Росії, то в дуже ослабленому стані, але достатньому, щоб дратувати США. Друга - плюнути на все це і погодитися на розчленування Росії, отримавши свій великий шматок у вигляді Далекого Сходу, Сибіру та Примор’я”, - каже Сунгуровський.

У разі реалізації другої опції, буде знищено весь ядерний потенціал Росії, а Китай на рівних зі США розпочне переговори про скорочення ядерних озброєнь. Чи погодяться на це самі Штати, поки питання суперечливе, прогнозує автор.

“Я не думаю, що США готові на це. Але Китай цього, напевно, хотів би. Тобто, і з боку Китаю Росія не отримає тієї підтримки. За останніми даними, Китай уже на 98% обмежив постачання туди технологічної продукції. Тобто для Росії - це все, це вже дно”, - додав представник Центру Разумкова.

Раніше російський філософ і окультист Андрій Космач у розмові з правозахисником Марком Фейгіним сказав, що після весняного коридору затемнень 2023 року життєвий шлях Володимира Путіна завершиться.

Від початку нападу на Україну військові втрати зростають, а Росія зіткнулася з безпрецедентною міжнародною ізоляцією. Невелика низка критиків всередині російської влади лишаються обмеженими й розосередженими на високих посадах в уряді та державному бізнесі. Вони вважають, що вторгнення було катастрофічною помилкою, яка відкине країну на роки назад.

Зустріч з Путіним буде гібридна, як і війна: коли будуть переговори президентів - інтерв'ю Зеленського 21 травня - ТСН

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