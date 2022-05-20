Путін особисто керує війною: чому це на користь Україні — Жданов

Путін особисто керує війною: чому це на користь Україні — Жданов

Намагання господаря Кремля безпосередньо керувати воєнними діями російської армії в Україні призводить до безглуздих втрат військової техніки та особового складу.

Особисте втручання президента РФ Володимира Путіна в управління діями російської армії в Україні підтверджує його “комплекс Наполеона” і грає на руку ЗСУ, яким протистоїть значно чисельніший ворог.

Про це розповів український військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Радіо НВ".

За словами Жданова, коли політики починають керувати війною безпосередньо, така війна заздалегідь програшна. Тому така ситуація лише на користь українській армії.

“Може у Путіна комплекс Наполеона - він хоче сам водити полки по нескошених травах, тому і втручається в ці дії і ставить такі завдання. Тому, до речі, ми бачимо на фронті шалені атаки, безглузді втрати особового складу та техніки заради виконання поставлених завдань. Ну що ж, нехай: чим більше знищимо, тим легше нам буде потім звільняти ці території”, - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала нову перехоплену розмову окупанта з батьками. У ній він бідкається, що путінські вояки відмовляються їхати до Чорнобаївки, бо там вони загинуть.

Чому Путін постійно отримує Чорнобаївку

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