Путін особисто не дозволив своїм військам відступити з Херсона і зіпсував стосунки з командирами - NYT

Останніми тижнями російський диктатор Володимир Путін сам взявся планувати війну в Україні, зокрема відхилив прохання своїх командувачів відступити з Херсону.

Відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через Дніпро, зберігши техніку та врятувавши життя солдатів. Однак такі дії призвели до напруженості між самим Путіним та вищим військовим керівництвом РФ.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на американських чиновників.

Відступ росіян з правого берега Дніпра став би ще одною принизливою публічною поразкою Путіна у війні і приніс би Україні другу велику перемогу за місяць. Херсон був першим великим містом, яке захопили окупанти після початку повномасштабного вторгнення, і залишається єдиним регіональним центром під контролем Москви. Видання наголошує, що з вільнення міста було б великим досягненням для президента України Володимира Зеленського.

У США кажуть, що наразі Путін взяв на себе безпосередню керівну роль у війні, зокрема стратегічні рішення на полі битви Путін ухвалює сам. Попри те, що Путін послухав своє військове командування і оголосив мобілізацію, таке рішення щодо Херсонщини створило напругу між російським диктоторм та його військовими.

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Крім того, відмова пана Путіна відступити з Херсона призвела до зниження морального духу серед російських військ, які і так були відрізані від своїх ліній постачання, і вже готуються здатися українським військовим.

Очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зазначив, що "ситуація в Україні явно динамічна", і хоч ще занадто рано для повної оцінки, але особисто йому "ясно, що стратегічна ініціатива перейшла до українців".

За словами американських чиновників, розбіжності Путіна і військового командування щодо лінії фронту в Херсоні ілюструє те, наскільки критично важливою є війна на півдні України і для Києва, і для Москви.

Американці зазначають, що вищі російські офіцери неодноразово ставили під сумнів початкові плани війни, особливо перший етап, який передбачав швидке захоплення Києва. Вони вважали, що Путін йде на війну з недостатньою кількістю військ і озброєння, і їхні побоювання виявилися правильними.

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Американські офіційні особи заявляють, що бачать проблеми у російських військових на півдні України. Так, деякі чиновники у США припускають, що Україна може повторити на півдні блискавичний контрнаступ, який вдалося провести українським захисникам на Харківщині.

" Якщо Україна відтіснить російські війська ще далі, зрештою може опинитись під загрозою здобутий Путіним сухопутний міст до Криму", - пише видання.

Повідомляється, що після поразки під Києвом Путін послабив свій контроль над військовим плануванням і дозволив старшим генералам створити нову стратегію. Вона була фактично війною на виснаження і дозволила Росії просунути свою армію вперед на сході України.

Однак Путін вимагає стратегії без подальших відступів, але на фоні успішного контрнаступу України російське військове керівництво розділилося у думках щодо того, як реагувати на вказівки президента РФ – одні вважають, що їх треба виконувати, а інші – що варто чинити опір наказам диктатора.

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