Путін особисто схвалив участь Абрамовича у перемовинах між РФ та Україною — Financial Times

Путін особисто схвалив участь Абрамовича у перемовинах між РФ та Україною — Financial Times

Західні джерела сумніваються у тому, що олігарх приніс якусь користь у переговорному процесі.

Президент Росії Володимир Путін особисто схвалив участь олігарха Романа Абрамовича у переговорах між Україною та Росією щодо врегулювання повномасштабної війни.

Про це пише видання The Financial Times, посилаючись на свої обізнані джерела.

"Отримавши підтримку Путіна, Абрамович зустрівся з високопосадовцем з Офісу президента Володимира Зеленського, щоб допомогти організувати переговори. Від того часу обидві сторони почали обговорювати попередній план щодо припинення російського вторгнення в Україну — хоча Україна та її західні союзники побоюються, що Москва може використати переговори як прийом, щоб виграти час для перегрупування своїх військ і відновлення наземного наступу", — зазначають обізнані інсайдери.

Західні джерела сумніваються у тому, що Роман Абрамович приніс якусь користь у переговорному процесі. Інші інсайдери припускають, що олігарх так намагався перебільшити свої старання, намагаючись уникнути санкцій.

Раніше президент України Володимир Зеленський просив США не вводити санкції проти Абрамовича, оскільки він сприяє переговорам РФ та України.

Нагадаємо, один з найбагатших людей Росії та власник британського футбольного клубу "Челсі" має багато дорогої нерухомості по всьому світу.

Російський мільярдер Роман Абрамович та члени його родини володіють понад 70 об'єктами нерухомості, комерційними будинками та земельними ділянками у Великій Британії.

Про це пише Daily Mail. Видання посилається на звіт Проєкту з висвітлення організованої злочинності та корупції (Organized Crime and Corruption Reporting Project), який працює спільно з різними медіаорганізаціями.

Кількість об'єктів нерухомості Абрамовича виявилася більшою, ніж вважалося раніше.

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