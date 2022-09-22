Путін особисто віддає накази: CNN повідомило про серйозні розбіжності між генералами щодо війни в Україні

У російській армії розходяться думки про те, як найкраще протистояти раптовому наступу ЗСУ на полі бою. Адже сили окупантів опинилася в обороні на сході та півдні України.

Розвідці вдалося перехопити розмови російських військових. На них чутно, як офіцери сперечаються між собою і скаржаться друзям та родичам в РФ на рішення, які ухвалює Москва.

Про це пише CNN з посиланням на численні джерела, знайомі з розвідкою США.

Існують також серйозні розбіжності щодо стратегії з воєначальниками. Останні намагаються домовитись, на чому ж зосередити зусилля для зміцнення оборонних рубежів.

Видання зауважило, що два його співрозмовники поінформували – президент Росії Володимир Путін самостійно дає вказівки безпосередньо генералам на місцях. Джерела зазначили, що це неймовірно незвичайна тактика керування в сучасних збройних силах. Вона натякає на неефективну російську командну структуру.

Автори матеріалу також пишуть, що Міноборони РФ оголосило про перекидання сил у бік Харкова на північному сході, де ЗСУ досягли найбільших успіхів. Проте американські та інші західні джерела інформують, що основна частина російських військ надалі залишається на півдні, де українські бійці теж проводять наступальні операції довкола захопленого Херсона.

Нагадаємо, британська розвідка опублікувала 22 вересня нову мапу бойових дій в Україні, на якій зображена ситуація на фронтах.

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