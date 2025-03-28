Путін остаточно почав процес виходу з так званого перемовного процесу: військовий експерт назвав ознаки

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Кремлівський диктатор Володимир Путін остаточно почав процес виходу з так званого перемовного процесу.

Таку думку в ефірі «КИЇВ24» висловив військовий експерт Сергій Братчук.

«Путін остаточно почав процес виходу з так званого перемовного процесу. Він демонструє це сигналами і своїми заявами, перш за все з США. Путін активно готується до літньої кампанії. І, ймовірно, ті напрямки, які окреслив Зеленський, дійсно можуть стати пріоритетними під час цього наступу», — припускає експерт.

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Братчук додав, що у РФ є намагання активізуватися на фронті, зокрема, ми бачимо, певна активність проявилася на Запорізькому напрямку.

Раніше український президент Володимир Зеленський розповів французькому виданню Le Figaro про плани кремлівського диктатора. Зеленський зазначив, що Путін не хоче миру та лише тягне час, щоби розпочати наступ на Харківщину та Сумщину.