Путін отримає певну перемогу: Зеленський пояснив, чому важливо втримати Бахмут 

Зеленський припустив, що "Росія може почати нарощувати міжнародну підтримку для угоди, яка може вимагати від України неприпустимі компроміси".

Глава держави Володимир Зеленський вважає, що якщо Бахмут паде, буде тиск як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України.

Таку думку лідер України висловив в ексклюзивному інтерв'ю Associated Press , яке вийшло у середу, 29 березня.

У статті зазначається, " якщо його країна не виграє тривалу битву в ключовому східному місті, Росія може почати нарощувати міжнародну підтримку для угоди, яка може вимагати від України неприпустимі компроміси".

"Якщо Бахмут впаде під руки російських військ, їхній президент Володимир Путін продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану. Якщо він відчує кров - відчуває запах, що ми слабкі - він буде штовхати (на компроміси - ред.)", - цитують американські журналісти Зеленського.

Глава держави певен, що поразка у битві за Бахмут буде радше більш політичною поразкою, ніж тактичною.

"Наше суспільство відчує втому. Наше суспільство підштовхне мене до компромісу з ними (Росією - ред.)", - зауважив він.

Також Зеленський попередив, що втрата на цьому етапі війни будь-якого міста чи населеного пункта "може поставити під загрозу потужність України, яку вона досягла".

"Ми не можемо втрачати сходинки, бо війна — це пиріг — шматочки перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки", – додав лідер України.

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Битва за Бахмут

Російська війська понад рік намагаються взяти Бахмут Донецької області, але завдяки героїзму і професійності наших військових героїзму і професійності наших військових їм це не вдається. Восени-взимку ситуація загострилася. В Інституті вивчення війни (ISW), який аналізує дані з відкритих джерел, припускають, якщо росіяни захоплять Бахмут, це буде завершенням російського весняного наступу.

За останньою інформацією від Генерального штабу ЗСУ за ранок 29 березня, окупанти продовжують штурмові дії міста Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника.

Працівник СБУ (2004-2015), консультант комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони Іван Ступак вважає, що Бахмут та Авдіївка є ключовими містами, які обрали для себе російська армія, і найближчими тижнями вони стануть для РВ "перспективою номер один".

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