Путін отримує спотворену інформацію про війну, недооцінює Україну та НАТО - Чернєв

Народний депутат, голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв наголошує, що російський президент-диктатор Володимир Путін отримує спотворену інформацію про війну проти України.

Таку думку Чернєв висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, цьому передував ланцюжок подій та витрачені десятки мільйонів доларів "п’ятою колоною" на спробу дестабілізації ситуації всередині України до 24 лютого 2022-го. Чернєв каже, що перемоги треба було показувати, але їх не було.

"Трансформувався підхід Генерального штабу та Герасимова, який за це все відповідав. Потім усе це намагалися приносити Путіну як варіанти, як нам діяти далі. Думаю, що оцінка як України, так і країн НАТО була також абсолютно неправильною. Вони думали, що зараз візьмуть Україну, а НАТО такий самий слабкий блок, а наступною буде Литва, Латвія, Естонія, Польща чи якісь інші країни, як мінімум колишнього Варшавського договору. Абсолютно чітко: там є спотворення інформації", - заявив Чернєв.

Депутат каже, що окупанти перешли до третього етапу війни - так званої битви на виснаження. Мовляв, іншого виходу ворог вже не бачить. Російська армія провалили бліцкриг, а потім шантажем Кремль намагався сісти за стіл переговорів, - наголосив Чернєв.

"Починаючи від блокування наших портів, закінчуючи Енергодаром, цим терором нашого населення і спробою нас занурити у блекаут - це були спроби нас посадити за стіл переговорів і погодитися на їхні умови. Це, звичайно, нас не влаштовує. Вони зрозуміли, що це не відбувається і перейшли до третього етапу війни на виснаження", - пояснив народний депутат.

Чернєв додав, що не можна недооцінювати Російську Федерацію. Адже агресорка має чималий запас міцності на місяці, "якщо не на роки".

Нагадаємо, правозахисник Марк Фейгін каже, що російське командування на чолі з президентом Володимиром Путіним хоче завершити війну в Україні, захопивши території на кордоні Донецької і Луганської областей, закріпитися і, взяти паузу на декілька років.

Читайте також: