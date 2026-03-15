Путін отримав новий ресурс для війни: Зеленський попередив про небезпеку

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не мав наміру зупиняти війну проти України, а лише імітував готовність до переговорів.

Про це глава держави заявив, коментуючи міжнародну ситуацію та її вплив на перебіг війни.

«Путін ніколи не хотів зупиняти війну Росії проти України. Він боявся президента Трампа і тиску з боку Сполучених Штатів. Саме тому він вів цю гру, удаючи, що хоче переговорів», — заявив Зеленський.

За словами президента, Росія намагається використовувати переговори лише для висування ультиматумів Україні, зокрема вимог щодо виведення українських військ з власної території.

«Він лише хоче висувати ультиматуми Україні, такі як вимога вивести наші війська з нашої території. Але це не втамує його апетиту», — наголосив глава держави.

Доходи Росії посилюють впевненість Кремля

Зеленський також попередив, що міжнародна ситуація може зміцнювати позиції Кремля. Зокрема, за його словами, Росія отримує додаткові прибутки на тлі подій на Близькому Сході.

«Ситуація навколо Ірану приносить йому більше грошей. Пом’якшення санкцій, запроваджених проти Росії, також йому допомагає», — заявив президент.

За даними української розвідки, через санкції Заходу та удари України по російській енергетичній інфраструктурі Росія лише 2026 року зіткнулася з дефіцитом понад 100 мільярдів доларів.

Водночас нові геополітичні події можуть частково компенсувати ці втрати.

«Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході. Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну», — підсумував Зеленський.

Президент також наголосив, що США та союзники мають посилити тиск на Кремль, інакше Росія не буде вести переговори добросовісно.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп тимчасово скасовує санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів. Так, нещодавній візит спеціального посланця Путіна Кирила Дмитрієва до США пов’язаний саме з пом’якшенням санкцій, і не пов’язаний із закінченням війни.