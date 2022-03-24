"Путін п***рас": російський окупант скаржиться бабусі, що краще підмітати вулиці, ніж воювати

"Путін п***рас": російський окупант скаржиться бабусі, що краще підмітати вулиці, ніж воювати

Окупант скаржиться на холод і каже, що очікував за два тижні захопити Україну.

У черговій перехопленій телефонній розмові російський окупант скаржиться своїй бабусі, що обморозив пальці і заявляє, що краще б пішов вулиці підмітати, ніж воювати проти України.

Аудіозапис опублікував радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Російській окупант: "Страшно, страшно все на**иг.

Бабуся окупанта: "Ты где?".

Російській окупант:: "Где, на Украине на**иг. Ноги пообмораживали, руки пообмораживали, ж*па короче. Страшно, бабуля. Наш же разбили — всю бригаду, погибшиз миллион на**иг. Я не знаю, как меня бог зберег. Снаряды рвуться, самолеты летают, "грады", артиллерия ё-маё. В земле живем, вот как Великая Отечественная война, я тебе серьезно говорю. Как вши не завелись ё**ые на**й, я не знаю. Страшно на**иг".

Окупант скаржиться на холод і каже, що очікував за два тижні захопити Україну.

"Я бы, если честно, съ**лся нах**й отсюда. Пошел бы лучше улицы и дворы подметать. Думали, все за две недели обойдется, но уже месяц почти на**й. Самое страшно — да, снаряды, пули. А еще — холод. Солдаты, офицеры ноги, руги пообмораживали, поопухали, посинели, некоторым пообрезали. Я сам пальцы на ногах и руках не чувствовал, ж*па на**й б**ь".

Загарбник каже, що вже не хоче грошей, а лиш би живим додому дістатися.

"Мне на**й эти деньги не нужны. Да, "ветеранка" на**й будет, но она не стоит этого".

Також він розкритикував Путіна.

"Путин — п***рас. Поля им (украинцам — Ред.) надо сейчас все делать, поля на**й обрабатывать, а они не могут ниче".

Раніше СБУ перехопила розмову російського окупанта з мамою, яка розповіла йому, як російські солдати прострілюють собі руки та ноги, щоб їх повернули назад до Росії.

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