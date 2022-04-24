Путін передумав укладати угоду з Україною і хоче захопити якомога більше земель — FT

Путін передумав укладати угоду з Україною і хоче захопити якомога більше земель — FT

Президент країни-агресорки Володимир Путін втратив інтерес до переговорів про завершення війни з Україною.

Тепер кремлівський диктатор намагатиметься захопити якомога більше української території.

Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела.

У виданні стверджують, що Путін серйозно розглядав можливість укладання мирної угоди після поразки наступу РФ на півночі України.

"Путін вірить у нісенітниці російського телебачення, і хоче отримати велику перемогу", — сказала журналістам людина, начебто поінформована про перебіг переговорів.

За інформацією FT, Москва та Київ узгодили перший проєкт мирної угоди на зустрічі у Стамбулі наприкінці березня. Проте після того, як Зеленський звинуватив Кремль у скоєнні військових злочинів проти мирних жителів у Бучі та Маріуполі, переговори призупинилися.

Крім того, журналісти вважають, що до замороження переговорів призвело затоплення Україною крейсера "Москва". Начебто Путін боїться, що після цього будь-які переговори з України демонструватимуть його поразкую

"Була надія на угоду. Йому потрібно знайти спосіб вийти із цієї ситуації переможцем. Після того, як затонула "Москва", Путін був проти підписання. Тепер він не виглядає переможцем", — зазначив співрозмовник видання.

Українські та західні чиновники завжди сумнівалися у відданості Путіна мирним переговорам, стверджуючи, що це лише спосіб виграти час для подальшого наступу, зазначає видання.

Також FT пише, що Путін уникає особистої зустрічі із Зеленським і хоче, щоб всі питання у відносинах з Україною були вирішені до неї.

Раніше колишній керівник британської розвідки Крістофер Стіл, який керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, заявив, що війна в Україні може закінчитися вбивством Володимира Путіна або його відстороненням від влади.

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