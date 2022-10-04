Путін перекидає до України мобілізованих: як зміниться ситуація на фронті і чим відповідатимуть ЗСУ

Військові експерти оцінили ситуацію на східному та південному напрямках, а також загрозу з Білорусі

В Росії триває оголошена Володимиром Путіним часткова мобілізація. Перші групи мобілізованих перекидають в Україну, у них вже є втрати. Мережею ширяться відео з росіянами, які скаржаться, що їх без підготовки відправляють на війну.

Військові експерти застерігають, що 300 тисяч навіть непідготовлених "мобіків" є суттєвим посиленням для окупантів. На Youtube-каналі ТСН експерти розповіли, яким чином Кремль може використати поповнення на різних ділянках фронту і як це позначиться на ході бойових дій.

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко підтвердив, що новомобілізовані росіяни їдуть на південний фронт і зазнають втрат.

"Так, у нас є ця інформація, зокрема від людей, які знаходяться на тій території, що вони вже є, деякі частини ними комплектують, і вже в деяких частинах є загиблі з числа мобілізованих", - розповів він.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Лакійчук вважає, що на першому етапі Росія затикатиме мобілізованими дірки на фронті, а далі формуватиме численні бойові підрозділи для ведення майбутніх наступів.

"При будь-якому розкладі треба розуміти, що кількість все одно десь може переважати якість. Недооцінювати противника не слід", - застеріг експерт.

Лакійчук додав, що, на його думку, "найбільш небезпечний період буде кінець зими-початок весни".

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Колишній заступник начальника Генерального штабу генерал-лейтенант Ігор Романенко не виключає варіант, що за рахунок мобілізованих Росія знову може піти з півночі на Київ, чи приміром на Волинь.

"Білорусь знову може допомогти окупанту. 300 тисяч, зрозуміло, що погано підготовлені... Але через місяць війни значна більшість з тих, хто залишиться живий, багато чому навчаться. Це буде сила, з якою треба буде боротися", - пояснив генерал.

Доки основна сила мобілізованих не прибула на фронт, ЗСУ потрібно проводити максимально широкі контрнаступи на сході та півдні України, переконаний Романенко.

За його словами, ЗСУ мають відтягнути туди мобілізовані резерви росіян - щобільше їх перемелють там, тим менше зможуть зібрати на білоруському кордоні.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов вважає, що Путін використає мобілізованих, щоб спробувати вийти на адміністративні кордони Донбасу.

"Я думаю, що саме тих вояків, яких нашвидкоруч позбирали по теренах всієї РФ, ці людські ресурси будуть спрямовані на реалізацію першої частини амбітного путінського плану - вихід на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей", - прогнозує він.

Селезньов додав, що на сьогодні армія РФ здійснює "від'ємний наступ", тому "зараз резерви, які росіяни збирають, будуть спрямовувати на утримання рубежів".

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Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов також висловив думку, що командування армії РФ задіє "мобіків" для контролю над захопленими територіями України.

"Переважно вони будуть розташовані в тилу, не на передовій. Це дозволить російській армії вивільнити більш досвідчених людей і використовувати їх у бою. А щоб контролювати окуповану територію - для цього можна буде використовувати таких "мобіків", - вважає він.

Водночас, Пономарьов додав, що коли буде наступ і лінія фронту буде рухатися - "звичайно ж, будуть зіткнення, ці люди будуть задіяними, буде багато різних втрат".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що заявлена цифра в 300 тисяч поповнення є недосяжною для росіян, і мобілізовані найближчим часом почнуть розбігатися.

"Я гадаю, що не більше 100 тисяч. Вони вперлися в межу своїх можливостей - набрали 100 з гаком тисяч, і далі почалася пробка. Те, що збирають військкомати та намагаються відправити на пересильні пункти – їх далі подіти нема куди. Тому ми спостерігаємо відео, що вони сидять під військовими частинами у полі, палять багаття, п'ють горілку та якось гріються. Вони за тиждень почнуть розбігатися, якщо вони там і вночі. А може й раніше, бо стає холодно", - заявив експерт.

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Жданов нагадав, що у поповнення великі проблеми з забезпеченням:

"Вони починають відкривати склади НЗ, а там усі миші з'їли. Розмови, що 1,5 млн комплектів форми зникли, практично як у кіно - "шашлик, три порції, викинула в прірву".

На його думку, "150 тисяч - це буде стеля".

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що перемога на фронті не буде вирішуватись за рахунок чисельної переваги особового складу.

"Росіяни можуть застосовувати тактику Жукова років Другої світової - закидати гарматним м'ясом наші передові позиції. Але від Другої світової відмінність полягає в тому, що засоби ураження змінилися. Високотехнологічна зброя на озброєнні ЗСУ вдвічі перевищує російські і радянські зразки. Надані нам РСЗВ HIMARS і САУ PzH-2000, дальність ураження - 85 км, в той час як радянські і російські аналоги - 45 км", - пояснив Снєгирьов.

За його словами, мобілізованим росіянам "ще треба доїхати до лінії фронту".

"Заїхали вони, умовно, в Луганську, Донецьку області - їх треба десь розквартирувати. Не кидати ж одразу всю цю масу на лінію фронту. Місця розквартирування стають відомі українській розвідці миттєво... Уявіть собі - заїхали, умовно, 100 тисяч мобілізованих. Їх розмістили на відстані вогневого ураження ЗСУ. Все це - потенційні "двохсоті" і "трьохсоті". Вони поїхали назад, не отримавши бойового досвіду, у вигляді "Лад", "Москвичів" і іншого мотлоху російського автопрому", - заявив експерт.

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