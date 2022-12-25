Путін переконаний, що 99,9% росіян "готові все покласти в інтересах батьківщини"

За словами кремлівського диктатора, у будь-якому суспільстві завжди є люди, які насамперед думають про власні інтереси, але він їх "не особливо засуджує, оскільки кожна людина має право вибору".

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін вважає, що переважна більшість росіян готові "все покласти" заради своєї країни.

Про це кремлівський диктатор сказав в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін", відповідаючи на запитання про те, що його здивувало за час війни.

"Що стосується основної частини – 99,9% – наших громадян, наших людей, які готові все покласти в інтересах батьківщини, тут для мене незвичайного нічого немає. Це просто зайвий раз переконує мене в тому, що Росія – особлива країна. І у нас живуть особливі люди", - сказав він.

За словами Путіна, це нібито "підтверджується протягом усієї історії існування Росії, і сьогодні – ще раз".

Кремлівський диктатор додав, що його нібито не дивує те, що деякі люди поводяться "не так, як справжні патріоти". За його словами, у будь-якому суспільстві завжди є люди, які насамперед думають про власні інтереси, але він їх "не особливо засуджує, оскільки кожна людина має право вибору".

Нагадаємо, Путін заговорив про зміну стратегії війни в Україні.

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