Путін переконаний, що у війні час грає йому на руку: розвідка Естонії

У Службі зовнішньої розвідки Естонії заявили, що російський президент-диктатор Володимир Путін впевнений, мовляв, час на його боці у війні. Адже Москва має достатньо ресурсів, аби підживлюваи свою військову машину.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на щорічний звіт естонської розвідки.

Втім, вони наголошують: навряд чи РФ досягне "якісного стрибка" у своїй здатності вести війну. Втім, главу Кремля це не зупинить, незважаючи на невдачі в перший рік вторгнення. Диктатор вважє, що ключовим фактором цього є ослаблення підтримки України з боку партнерів, зокрема, США і НАТО.

"Путін тягне час, вважаючи, що Україна і Захід виснажаться раніше за Росію", - йдеться в повідомленні.

Щобільше, "фюрер" Путіна вважає, що зможе бомбами змусити Київ сісти за стіл переговорів. Фахівці зауважують, що він не виявляє жодних ознак поступливості та може застосувати інструменти "пропагандистського імперіалізму".

Своєю чергою, у Москві еліта стурбована тим, що президент "збожеволів". Втім, "більшості з них не вистачає сміливості зробити реальні кроки до змін".

Наголошується, що наразі в РФ немає жодної значної групи з демократичнми цінностями. Натомість "радикальні" фракції змагаються за владу. Такими є засновник ПВК "Вагнера Євген Пригожин і голова Чечні Рамзан Кадиров.

Естонська розвідка називає авторитарний режим Путіна "Радянським Союзом 2.0", де "на горизонті не було нового Горбачова, не кажучи вже про Єльцина".

У Службі розвідки наголошують, що Москва вважає Балтію найбільш вразливим регіоном у військовому альянсі з 30 членами. Тому Росія, "дуже ймовірно", віддасть пріоритет відновленню своїх військ поблизу Естонії, що може тривати до чотирьох років.

Нагадаємо, американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що військове командування Росії ставить нереалістичні терміни та поспішає розпочати наступ для захоплення Донецької області. Армія окупантів не має достатньої бойової потужності.

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