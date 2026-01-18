Путін переніс дату завершення наступу на Донбас: прогнози NYP

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Майже через чотири роки війни Росія здобула небагато, тоді як Україна продовжує утримувати фронт і завдавати значних втрат противнику.

Про це пише видання New York Post.

Президент Росії Володимир Путін відкидає будь-які пропозиції миру та намагається переконати світ, що українська оборона ослабла, сподіваючись змусити США чинити тиск на Київ і примусити Україну капітулювати. Однак факти свідчать протилежне: лінії оборони України залишаються міцними, а російські наступи надзвичайно повільні та дорогі.

Реклама

За оцінками Михайла Федорова, близько 200 тисяч українських військових числяться зниклими безвісти, а приблизно два мільйони громадян ухилилися від мобілізації. Ударні дії РФ по енергетичній інфраструктурі залишили Київ без тепла в окремих районах.

Російські війська несуть величезні втрати: щомісяця гинуть від 20 до 25 тисяч солдатів, що близько до верхньої межі втрат Радянського Союзу у війні в Афганістані за десять років. Середня ціна одного квадратного кілометра української землі для Росії у 2025 році склала 93 загиблих. Призов та мобілізація у РФ не здатні компенсувати втрати: у 2025 році Кремль мобілізував 406 тисяч людей, тоді як втрати російських сил за рік, за українськими оцінками, перевищили 410 тисяч.

Попри це, Путін продовжує концентрувати зусилля на захопленні Донбасу. Росія намагалася взяти решту Донецької та Луганської областей після відступу з Києва на початку 2022 року. Основна мета на 2025 рік — повністю захопити Донбас — не була досягнута. За останніми повідомленнями, Кремль переніс дедлайн на квітень 2026 року, але аналітики NYP називають це нереалістичним. За поточних темпів наступу Росії знадобиться щонайменше до середини 2027 року, щоб захопити решту 21% Донецької області. Навіть Покровськ, який атакують понад два роки, досі не захоплено, попри участь у наступі понад 150 тисяч російських військових.

На південному фронті України, у фортифікаційній смузі Костянтинівки, атаки лише починаються. Решта ключових міст-смуг оборони Донбасу — Слов’янськ та Краматорськ — залишаються непідступними для РФ. Таким чином, плани Кремля зі швидкого захоплення Донбасу знову зриваються.

Реклама

На інших фронтах Росія теж не добивається прориву. Найшвидші успіхи 2025 року були зафіксовані біля Гуляйполя на південному напрямку, але темпи наступу там сповільнилися після листопада. Українські контрнаступи дозволили звільнити значну частину Куп’янська на північному сході, незважаючи на неодноразові заяви Путіна про його «звільнення».

Путін продовжує розпорошувати ресурси по різних напрямках замість концентрації сил на Донбасі, що свідчить про його амбіції виходять за межі цього регіону. Як зазначав президент США Дональд Трамп, Путін «хоче взяти все», тобто всю територію України.

Українські сили ефективно стримують нові російські наступи на північному та південному напрямках, використовуючи сучасні дрони та ударні операції по логістиці та концентрації особового складу противника. Нові системи ППО Tempest вже знищили 21 російський дрон Shahed, а українські розробки в електронній боротьбі успішно глушать ракети «Кинджал».

Незважаючи на серйозні проблеми з мобілізацією та озброєнням, удари по енергетичній інфраструктурі РФ, а також міжнародна підтримка України тримають російський наступ у глухому куті. Стратегічна кампанія України щодо ураження нафтопереробної інфраструктури Росії завдала втрат близько 10% потужностей та продовжує скорочувати можливості РФ у транспортуванні ресурсів.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, вночі проти 18 січня Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками.