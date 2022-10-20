Путін "перетасував" генералів, але призначення Суровікіна нічого не змінить – ЗМІ

У британській розвідці заявили, що військове керівництво РФ стає дедалі недієздатним на тлі останніх подій на українських фронтах.

Про це йдеться у матеріалі британського видання Daily Mail.

Видання нагадує, що Путін уже усунув деяких генералів від участі у так званій спецоперації— замість них було призначено офіцерів-новачків під керівництвом Сергія Суровікіна, з приходом яких мало що змінилося.

Журналісти пишуть, що британська розвідка не назвала імен чотирьох відсторонених з керівних посад генералів ЗС РФ, але один із них, напевно, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов, який міг потрапити в немилість Путіна.

Усі зміни у вищому ешелоні офіцерів Міноборони РФ поки не дали відчутних результатів. Британці зазначають, що після оголошеної мобілізації на передовій відчувається гостра нестача молодших офіцерів, здатних грамотно організувати дії резервістів.

"За вісім місяців після вторгнення основні ланки військового керівництва Росії стають тільки менш функціональними. На тактичному рівні, очевидно, спостерігається дефіцит російських молодших офіцерів для організації роботи і командування знову мобілізованими резервістами", — вважають британські військові.

Що відомо про Суровікіна

На початку жовтня президент РФ Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна новим командувачем Об'єднаного угруповання військ у війні в Україні.

Загалом відомо, що від березня до грудня 2017 року Суровікін командував угрупованням російських військ у Сирії. Путін оцінив його заслуги, того ж року призначивши Суровікіна командувачем Повітряно-космічних сил Росії і нагородивши званням Героя РФ. Від січня до квітня 2019 року Суровікін вдруге командував російським угрупованням військ РФ у Сирії.

Суровікін відрізняється безкомпромісним та жорстоким підходом до ведення війни. І саме через це, за деякими повідомленнями, його в армії називають "генерал Армагеддон".

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що Суровікін ракетними ударами по українських містах хоче продемонструвати свою ефективність на новій посаді.

Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою". Він також звинуватив Україну в "підготовці масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС і завдаванні масованого ракетно-артилерійського удару.

Росія — держава-терорист: що це означає для Путіна

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