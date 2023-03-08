Путін перейде до оборони: розвідка США – про нову стратегію окупантів

Російська армія цього року не відновиться настільки, щоб досягти великих територіальних здобутків

Росії не вистачає боєприпасів і військ, щоб досягти великих територіальних здобутків в Україні цього року, і вона може перейти до стратегії утримування та оборони, затягуючи війну.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дані американської розвідки.

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що після невдач на полі бою Путін тепер розуміє проблеми, з якими стикається його армія, і може скорегувати свою стратегію в короткостроковій перспективі.

"Навіть незважаючи на те, що російський наступ триває, росіяни зазнають великих втрат. Путін, ймовірно, краще розуміє межі того, чого здатні досягти його військові, і, схоже, наразі зосередився на більш обмежених військових цілях", – сказала Гейнс.

За її словами, Росія може обрати продовження війни в Україні, навіть якщо це означатиме тривалі паузи в наступальних діях. Таким чином Кремль намагатиметься досягти своїх стратегічних цілей.

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Директорка американської розвідки визнала, що РФ досягає "поступового прогресу" в Бахмуті, але пояснила, що місто не має особливого стратегічного значення.

"Якщо Росія не розпочне обов’язкову мобілізацію і не організує значні поставки боєприпасів з третіх країн, їй буде все складніше підтримувати нинішній рівень наступальних операцій у найближчі місяці. І, отже, вони можуть повністю перейти до утримання та оборони окупованих територій. Коротше кажучи, ми не очікуємо, що російська армія цього року відновиться настільки, щоб досягти великих територіальних здобутків", – підсумувала Евріл Гейнс.

Раніше Гейнс заявила, що Путін готовий продовжувати війну проти України роками.

Також в американській розвідці заявили, що російські сили стають вразливими перед українськими контратаками і попередили про високі ризики прямого конфлікту Росії з НАТО.

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