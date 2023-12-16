Путін під час "прямої лінії" натякнув на окупацію нових територій України та війни в довгу – військовий експерт

Російський диктатор Володимир Путін 14 грудня провів так звану "пряму лінію" з журналістами ти росіянами.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зауважив, що президент Росії Володимир Путін 14 грудня провів так звану "пряму лінію" і натякнув на можливість ескалації військової напруги безпосередньо включно з іншими територіями України.

Про це Дмитро Снєгирьов розповів в ефірі телемарафону.

"На чому не акцентують увагу, на жаль, аналітики і ЗМІ – на конкретних епізодах виступу російського диктатора, який заявив, що протяжність російсько-українського фронту 2000 км. Нагадаю, що до останнього часу протяжність фронту була 1000-1100 км. Додається натяк на можливість ескалації військової напруги безпосередньо включно з іншими територіями України", - наголосив він.

Снєгирьов також додав, що друге, на що варто звернути увагу – наразі говорять, що це помилка російського диктатора. Чисельність російських військ, зосереджених в Україні – 617 тисяч. За останніми даними українського Генштабу і західних розвідок, в Україні було зосереджено 450-470 тисяч.

"Тобто дає зрозуміти, що буде збільшено чисельність контингенту. Відповідно, буде активізація на різних ділянках фронту. І третій сигнал – Путін говорить про подальше продовження так званої "СВО" до закінчення цілей операції. Дає зрозуміти, що гра буде в довгу", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, Дмитро Снєгирьов розповів, що окупанти готують прорив на одному з напрямків.

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