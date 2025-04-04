Росія збільшила атаки на Україну / © ТСН.ua

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Росія, під прикриттям мирних ініціатив, лише посилює атаки України. Після початку переговорів за посередництва США в лютому кількість російських атак безпілотниками зросла більш ніж на 50% — з 3148 ударів за 30 днів до 4776.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Кремль використовує переговори як тиск на Україну, намагаючись виграти час для захоплення нових територій. Експерти вважають, що мета Москви — змусити Київ піти на болючі поступки.

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18 лютого — початок переговорів в Ер-Ріяді (без участі України).

28 лютого — після критики Трампом Зеленського РФ запустила 208 дронів (на 42 більше, ніж напередодні).

7 березня — коли США призупинили обмін розвідданими, Росія здійснила 252 удари).

Кількість ударів дронами та ракетами по Україні за день / © The Telegraph

Росія значно підвищила ефективність атак завдяки зміні тактики безпілотників. За даними Інституту вивчення війни, Москва перейшла на дрони дальньої дії, які частіше пробивають українську ППО.

Якщо влітку 2024 року рівень успішних перехоплень у Києві перевищував 60%, то за останні два місяці він впав до 50% або нижче. Експерти пояснюють це нестачею систем ППО та необхідністю економити ресурси.

Професор Бенджамін Дженсен попереджає: зниження ефективності ППО може призвести до проривів Росії на фронті або зростання жертв серед цивільного населення.

Кількість ударів дронами та ракетами за місяць / © The Telegraph

Україна, у свою чергу, посилила атаки дронами, зосередившись на російській економічної інфраструктури.

«На відміну від українських атак у попередні місяці, які здебільшого вражали військові об’єкти, дані ACLED показують, що більше половини січневих ударів були спрямовані на нафтову, газову та енергетичну інфраструктуру. Це безпосередньо послідувало за нападами Росії на українську енергетичну інфраструктуру в грудні — це була одна з найбільших хвиль ударів по українській енергетиці після того, як у період з березня по серпень вона вже пошкодила 80 відсотків виробництва електроенергії, що працює на вугіллі та газі», — зазначила менеджер з досліджень у Східній Європі ACLED Ольга Поліщук.

На тлі переговорів Росія продовжує атакувати цивільні об’єкти, як-от масований обстріл напередодні зустрічі Лаврова та Рубіо. Одночасно Кремль використовує відсутність офіційного перемир’я для маніпуляцій, звинувачуючи Україну в «порушенні умов миру».

Атаки дронами та ракетами з 18 лютого по 20 березня / © The Telegraph

Нагадаємо, РФ має намір збільшити чисельність військових в Україні.