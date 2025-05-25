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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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109
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2 хв

Путін під виглядом переговорів посилює війну: чому Кремль знову б’є по Україні

Вести переговори під супровід військового тиску — це типова стратегія Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Наслідки російської атаки на Київ

Наслідки російської атаки на Київ. / © Суспільне

Після коротких “перемир’їв” та заяв про мирні ініціативи Кремль повернувся до масштабної ескалації. Минулого тижня Росія встановила новий рекорд — 273 ударні дрони за добу, а вже у понеділок Володимир Путін заявив про “готовність до миру”. Проте паралельно з цим по Києву та ще 30 населених пунктах України завдали нових масованих атак — із застосуванням балістичних і крилатих ракет та майже 300 безпілотників.

Навіщо Путін це робить на тлі переговорів, пояснив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна.

Фесенко пояснює, що вести переговори під супровід військового тиску — це типова стратегія Кремля. За словами експерта, у Путіна не виникає жодних суперечностей між переговорами і обстрілами: він вважає силовий шантаж найефективнішим способом просування своїх умов.

“І в 2014-му, і в 2015-му, і на початку повномасштабної війни 2022 року теж були переговори. Він так робить завжди і це його стиль. Для нього протиріч немає, навпаки, тиснути на переговори воєнним шляхом - найбільш ефективна, як він вважає, тактика”, — сказав Фесенко у коментарі РБК-Україна.

Знову “Мінськ” через Трампа

З огляду на переговори в Стамбулі, де Росія вимагає безумовних поступок, політолог зазначає: Москва хоче капітуляції Києва, причому під патронатом нового президента США Дональда Трампа. Той наразі не протидіє такій логіці, хоча й публічно обурювався після обстрілів мирних міст.

“Стамбул це тільки підтвердив: або погоджуйтеся на неприйнятні умови миру, або війна продовжуватиметься і посилюватиметься. Я думаю, що і Трампу він сказав приблизно те саме”, — вважає Фесенко.

Тактика випробувана — і небезпечна

За словами політолога, така логіка дієва: вона свого часу дозволила Путіну нав’язати Мінські домовленості. Імовірно, Кремль намагається повторити цю схему — з єдиною поправкою: цього разу переговори відбуваються через Вашингтон, а не напряму з Києвом.

Поки Москва говорить про мир, війна лише посилюється. Це тактичний вибір, спрямований на тиск, а не на компроміс. Як показує динаміка останніх тижнів — із рекордними атаками, жертвами серед цивільних і новими хвилями обстрілів — Кремль не зупиниться, доки не просуне вигідні для себе умови, або не зустріне жорстку відповідь.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська знову завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки удару.

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