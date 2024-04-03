"Путін піде на ескалацію, його мета – перемога": експерти припустили, що Кремль готує ґрунт для посилення війни

Російський диктатор Володимир Путін робить ставку на те, що зможе передусім здобути перемогу на полі бою, навіть незважаючи на те, що російські війська лише заледве просуваються в Україні.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

"Спираючись на новий шестирічний термін при владі та намагаючись звинуватити Київ у найбільшому терористичному акті в Росії за останні два десятиліття (йдеться про підмосковний "Крокус" – ред.), Путін відданий досягненню своїх військових цілей після того, як попередні дипломатичні контакти зі США наприкінці минулого року ні до чого не призвели", – розповіли журналістам джерела, знайомі з військовою стратегією Кремля.

Також з цим твердженням погоджується керівник московського Центру політичної інформації Олексій Мухін.

"Путін зараз, найімовірніше, піде на ескалацію. Його мета – перемога", – вважає він.

У матеріалі йдеться і про те, що Росії не вистачає живої сили, необхідної для рішучого прориву, а Україні важко постачати своїм силам боєприпаси. Це – саме ті причини, за яких жодна зі сторін не зможе найближчим часом припинити бойові дії.

"Від моменту перемоги на виборах минулого місяця Путін посилив ракетні обстріли українських міст, заявивши, що він не зацікавлений у тому, щоб дати Україні та її союзникам час на переозброєння, якщо він погодиться на паузу в боях", – зазначають у матеріалі.

Автори припускають, що Кремль, можливо, готує ґрунт для посилення війни, включно з можливою ще однією мобілізацією резервістів навіть тоді, коли "економіка Росії під час війни вже бореться з нестачею робочої сили". Проте Росія наразі може мати проблеми з проведенням нових великих наступальних дій, щоб захопити такі міста, як Харків.

"Я не вірю в можливе захоплення Харкова. У Кремля не вистачає сил для такого завдання, а місто занадто велике. Для справжнього прориву в цій війні Росії потрібні набагато кращі комунікаційні можливості, набагато більше високоточної зброї та набагато більше людей", – сказав керівник Центру аналізу стратегій і технологій московського оборонного аналітичного центру Руслан Пухов.

Нагадаємо, видання Politico випустило матеріал, де йдеться про великий ризик руйнування лінії фронту в Україні там, де російські генерали вирішать зосередити свій майбутній наступ. Зараз Україні нічого не може допомогти, бо немає серйозних технологій, здатних компенсувати ту велику масу військ, яку кине ворог.