Кремлівський диктатор Путін підписав указ, який надає змогу українцям отримувати громадянство РФ у спрощеному порядку.
В Росії Путін підписав документ, який спрощує порядок отримання українцями громадянства РФ.
Про це пише пропагандистське видання “РИА новости”.
“Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за російським громадянством у спрощеному порядку - раніше це право надавали лише українським громадянам, які живуть у ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях”, - зазначив кремлівський рупор.
Водночас в окупованій росіянами частині Харківської області вже розпочалося приймання документів на отримання російського паспорта. А в окупованій частині Запорізької області почалася підготовка до видавання українцям громадянства РФ.
Нагадаємо, що жителів Енергодара закликали не виходити ввечері з дому, бо окупанти готують провокацію.
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