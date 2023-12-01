Путін підписав указ про збільшення своєї армії: з чим це пов'язано

Загалом Путін збільшив ЗР РФ практично на 170 тисяч осіб.

Російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії. Він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою “СВО” та “розширенням НАТО”.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 мільйона осіб. Зокрема, 1,3 із них – військові.

“Збільшення чисельності військових у Збройних силах Росії реалізується поетапно коштом громадян, які виявляють бажання служити за контрактом. Збільшення штатної чисельності обумовлене зростанням загроз для Росії, пов'язаних із СВО і розширенням НАТО. Додаткове нарощування бойового складу та чисельності ЗС РФ є адекватною реакцією на агресивну діяльність НАТО. Істотного збільшення призову на строкову військову службу не планується, мобілізація не передбачена”, – заявили в Міноборони РФ.

Підкреслимо, що загалом Путін збільшив ЗР РФ практично на 170 тисяч осіб.

Нагадаємо, що у Кремлі стурбовані через майбутні вибори президента.

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