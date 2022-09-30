Путін підписав укази про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей

В указах російського президента йдеться про "волевиявлення" на псевдореферендумах, які відбувалися на окупованих територіях.

У четвер, 29 вересня, президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання Запорізької та Херсонської області незалежними територіями.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

У тексті опублікованих указів господар Кремля цинічно апелює до "принципів і норм міжнародного права", зокрема до принципу про "рівноправність та самовизначення народів, який закріплений в Статуті ООН".

В указах російського президента також йдеться про "волевиявлення" на псевдореферендумах, які відбувалися на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Фото: Фото з соціальних мереж

Таким чином Володимир Путін ухвалив "визнати державний суверенітет та незалежність" Херсонської та Запорізької областей.

Раніше російські окупанти оприлюднили результати так званих "референдумів" у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.



Як і очікувалося, росіяни "намалювали" показники понад 90% за входження окупованих територій до складу РФ.



У Путіна мають намір найближчими днями оголосити про приєднання нових земель, незважаючи на те, що міжнародна спільнота не визнала "референдуми".

Нагадаємо, Російська Федерація формально може приєднати українські території до свого складу як привід для застосування зброї масового ураження.

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