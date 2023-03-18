Путін підписав закон про громадянство українців: за яких умов позбавлять паспорта

Для позбавлення дитини українського громадянства достатньо заяви одного з батьків.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про громадянство українців. Згідно з новим законом, українське громадянство буде вважатися припиненим з дня подачі заяви в МВС РФ про вихід з нього.

Зокрема, таким українцям заборонять використовувати паспорт України чи інші документи, які засвідчують громадянство України.

"У разі подачі заяви... наявність раніше у громадянина РФ громадянства України визнається фактом, що не має юридичного значення для виникнення або припинення прав, обов'язків і притягнення до відповідальності в рамках правовідносин, що виникли до визнання такого громадянина не мають громадянства України", - йдеться в законі.

Для позбавлення дитини українського громадянства достатньо заяви одного з батьків.

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати орден на арешт російського диктатора Володимира Путіна – "це лише початок процесу".

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